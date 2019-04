Nagu õudusfilmis: mehe huuled söestusid üllatava haiguse tagajärjel

Haiglas avastasid arstid, et mehel oli infektsioon kopsudes. Mükoplasma bakterid ei põhjustanud vaid kopsupõletikku ja huulte moondumist, justkui oleksid need söestunud – mustad villid tekkisid mehel ka genitaalpiirkonnas, kirjeldatakse Inglismaal aset leidnud haruldast juhtumite saates The Doctors.

Mehel oli nimelt kopsudes põletikku põhjustanud bakteritele hüperallergiline reaktsioon, mis on äärmiselt ebatavaline. Mükoplasma baktereid seoststakse tavaliselt just kerge kopsupõletikuga, mil inimene ei pruugi isegi arvata, et see haigus teda kimbutab ning põeb selle voodisse jäämata läbi. Tunnusteks on tavaliselt kerge köha ja ülemiste hingamisteede haigustele sarnanev vilets enesetunne.