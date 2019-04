Pikaaegne antibiootikumide kasutamine võib naiste südamele saatuslikuks saada

Ajakirjas European Heart Journal avaldatud uuring leidis, et naised, kes võtsid pikema ajaperioodi vältel antibiootikume, olid kõrgema südameinfarkti või insuldi riski all, vahendab Mind Body Green .

Kuigi nende tulemuste kinnitamiseks on vaja edasisi uuringuid, spekuleerivad uurijad, et antibiootikumid mõjutavad mikrobioomi ja vähendavad häid soolestikubaktereid. See teeb inimese vastuvõtlikumaks bakteritele ja viirustele, mis võivad haigusi tekitada. Varasemad uuringud on näidanud seost soolestiku mikroobse keskkonna muutumise ja põletiku ning veresoonte ahenemise, insuldi ja südamehaiguste vahel. Uuringu valguses soovitavad autorid võtta antibiootikume ainult siis kui see on tõepoolest vajalik.