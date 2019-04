Pagaritoodetele lisatav aine võib olla diabeedi põhjustaja

Lääne dieet, kus on palju töödeldud toite, suhkrut ja rasva, on tuntud ülekaalulisuse ja teist tüüpi diabeedi riskifaktor. Töödeldud toitude vältimine muutub aina keerulisemaks, sest säilitusained, mis hoiavad toitu kauem värskena, peituvad igal pool. Üks selline levinud kemikaal on hallitusevastane aine propionaat. Looduslikult on tegu lühikese ahelaga rasvhappega, mida inimese soolestikubakterid toodavad loomulikult. Propioonhapet ja propionaate kasutatakse pakendatud leiva- ja saiatoodetes säilitusainetena. Lisaainena näeme seda aga toidu pakendil E282 nime all. Propionaate võivad sisaldada ka hommikusöögihelbed, muna- ja piimatooteid sisaldavad magustoidud, vorstinahk, töödeldud juustud ja spordijoogid.