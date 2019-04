Vaktsineerimisvastased korraldasid Pakistanis surmaga lõppenud rünnakud

Rahvatervise eksperdid on mures, et rünnakud raskendavad veelgi eluohtliku haiguse leviku pidurdamist.

Pakistan on üks kolmest riigist maailmas, mil pole seni õnnestunud peatada lastehalvatuse levikut. See on osaliselt tingitud vähesest usaldusest välisriigist tulevate tervishoiuteenuste osutajate vastu, mille põhjuseks on kuulujutud, et USA luureametnikud kasutasid 2011. aastal Osama bin Ladeni tabamise korraldamiseks Pakistani linnas Abbottabadis võltsi vaktsineerimisprogrammi.