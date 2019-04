Naise kopsupõletiku sümptomeid põhjustasid hoopis ussid

Usside suukaudne organismi sattumine pole nende ainus võimalus inimkeha vallutamiseks. Saates The Doctors arutlesid arstid, et üks moodus on ka läbi naha immigreerudes, kui peremeesorganism näiteks paljajalu niiskel maapinnal liigub. «Kanalisatsioonist tasub eemale hoida,» märkis doktor Stravis Stork.