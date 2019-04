Sport, mis teeb tugevaks ja sulatab rasva imekiiresti

Võitluskunst on taipoksi treeneri arvates üks parimaid viise, millega noor maha rahustada. «Olen treeningutel igasuguseid inimesi näinud. Mõne arusaam ongi, et omandan teatud oskused ja võin nendega teha, mida tahan. Aga olen ka olnud tunnistajaks, kuidas noored agressiivsed poisid treeninguga muutuvad,» rääkis ta.

Renno hinnangul on paljud noored agressiivsed sisemise ebakindluse tõttu, tahtes endast nõrgemaid veel madalamaks viia ja tunda end tähtsamana. Võitluskunst annab noorele niivõrd enesekindlust, et ta unustab ebakindluse ära.

Taipoksientusiasti sõnul võivad saadud teadmised suurendada ka enesekaitseoskusi, kuid need tulevad kasuks alles siis, kui on juba nii sügavalt sisse treenitud, et tulevad praktiliselt lihasmälust. Üks parimaid oskusi on tema hinnangul aga oskus üldse võitlus ära hoida.

Naisi julgustatakse trenni tulema

Kuigi naisi käib võitluskunstitrennides vähem, siis nende osakaal aina kasvab. «Kui võrdlen ajaga, mil mina alustasin, siis oli neljakümneses grupis umbes neli naist. Nüüd on nii, et tüdrukuid tuleb uutesse gruppidesse rohkem kui poisse, tase on kasvanud ja nad lähevad rohkem võistlema,» rääkis Renno õpilane Andra Aho (24), kes tuli mullu üliõpilaste taipoksi maailmameistriks.

16-aastaselt poksikarjääri alustanud ja arvukalt tiitleid võitnud Aho hakkab Renno akadeemias maikuust treenima naiste poksigruppi, mis on üldfüüsilisem ning ära jäetakse kontaktvõitlus ehk sparring.

«See on väga vajalik, sest paljud naised ei taha meestega koos trenni tulla. Nad tahavadki teistsugust treeningut, kus oleks vähem tehnika õppimist ning rohkem intensiivset trenni. Kombineerime taipoksi üldfüüsiliste harjutustega,» rääkis noor naine.

Kuigi paljud kardavad, et trenn on liiga intensiivne, julgustab Aho siiski kõiki proovima. «Trenni tulemiseks ei pea juba valmis olema, vaid tuledki selleks, et paremaks saada,» lubas ta.

Aho on üks vähestest eestlannadest, kes on pürginud rahvusvahelistele profivõistlustele ja neid ka võitnud. «Olen alati olnud suhtumisega, et tahan olla parim. Kui ma alguses ei olnud, siis treenisin ja saingi selleks. Võistlusi vaadates nägin mõnikord naisi ja siis oli alati tunne, et tahaks ka,» meenutas ta.

Andra Aho 2017. aasta septembris Tallinnas toimunud võitlusspordiüritusel King of Kings. Noore naise sõnul ei ole võimalik võistlusringis toimuvat seletada, see tuleb ise läbi proovida. FOTO: Sander Ilvest

Aho lemmikud on suured turniirid, kus paljude riikide tipud koos. Kui läbida mitu matši lühikese aja jooksul, õpib enda kohta väga palju, rääkis ta.

Aho enda meeldejäävaim matš on kahe aasta tagune Lion Fight Ameerika Ühendriikides, kus ta võitis endast pea kaks korda vanema ja kogenud vastase küünarnukilöökidega tekitatud haavadega.

«Võisteldes üritataksegi teha küünarnukilööke, sest need tekitavad lõikehaavu. See oli väga raske matš. Vastane oli üleni verine ega lõpetanud ikka ära,» rääkis naispoksija. «Kohtunik lõpetas võistluse ja kuulutas just konkurendi ulatuslike haavade tõttu minu võitjaks.»

Õnneks pole Aho ise märkimisväärseid vigastusi saanud ning leiab, et taipoks pole teistest spordialadest ohtlikum. «Harrastajal ei ole suurt võimalust viga saada, pigem on poks hea võimalus enda väljaelamiseks,» ütles ta.

Lisaks rasvapõletusele toob noor naine taipoksi plussina välja vaimutugevdamise. «Näiteks kui arvad, et ei suuda rohkem, siis tegelikult on võimalik ennast ületada. Sama kehtib ka võisteldes valu ja väsimusega. Tuleb enda sees see lihtsalt ära kannatada,» sõnas ta.

Näiteks on treener Kevin Renno võistelnud sisselöödud ribidega. «Inimesed võistlevadki nii, nad ei anna alla. Ringis väsid igal juhul ära ja siis otsustad, et lähed veel edasi. See on vaimutugevus, mida kasvatad trennis, kasutad ringis ja ka ülejäänud elus,» lisas Aho.