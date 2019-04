8 märki, mis annavad teada südameprobleemidest

Järgnevaid ilminguid täheldades tuleks konsulteerida oma arstiga, kuna tegu võib olla südameprobleemide sümptomitega. Parem karta, kui kahetseda. Need võivad olla ka märgid organismi üldisest häiritusest, näiteks rauapuudusest, kirjutab ajakiri Health.

Oled ülimalt väsinud

See pole lihtsalt puuduliku une tõttu tekkinud väsimus; see on äärmuslik väsimus. Mõtle, kui rampväsinult tunned end grippi haigestumise ajal, ainult see jõuetus ei kao. «Paljud naised ei tee sellest välja, eeldades, et see pole midagi ja et varsti tunnevad end paremini, kuid tegelikult võib põhjus olla südames,» ütleb Suzanne Steinbaum, naiste südame ja veresoonte instituudi direktor New Yorgis asuvas Lenox Hilli haiglas. Põhjus, miks end nii tunnete, on hapnikupuudus. «Süda on hädas ja pingutab, et kehale hapnikku toimetada.» Väsimust võib tunda paljudel põhjustel ja kui see on ainus sümptom, ei maksa kohe arvata endal olevat probleemi südamega. Kui see ei möödu aga mõne aja jooksul, pöördu arsti juurde, et asjas selgust saada. Selle taga võib ka olla näiteks rauapuudus, mis samuti pärsib hapniku edasi kandmist organitesse.

Jalgade turse

Jalgade turse võib tekkida mitmesugustel põhjustel nagu rasedus, veenilaiendid - mis on inetud, kuid mitte ohtlikud -, reisides, kui on piiratud võimalused liikumiseks. See võib olla aga ka südamepuudulikkuse märk – see on krooniline haigus, mille puhul süda pumpab verd ebaefektiivselt. «Turse võib tekkida ka siis, kui südameklapp ei sulgu normaalselt,» ütleb doktor Mary Miller Marylandi Ülikooli meditsiinikoolist. Mõned vererõhu ja diabeedi ravimid võivad samuti põhjustada turset. «Südamega seotud jalgade turse kaasneb tavaliselt teiste sümptomitega, mis hõlmavad õhupuudust ja/või väsimust,» ütleb ta. Kui teil tekkis hiljuti jalgade turse, pöörduge arsti poole, et määrata kindlaks selle põhjus ja kuidas seda kõige paremini ravida.

Kõndides on jube valus

Kui puusa- ja jalalihased tõmbavad pidevalt krampi, kui ronite, kõnnite või liigute, ent puhates tunnete ennast paremini, ei tasu seda kohe panna vanuse ja halva treenituse arvele.

See võib olla perifeerse arteriaalse haiguse märk. See kujutab endast rasva kuhjumist keha arteritesse. Haiguse puhul on 50 protsendine tõenäosus, et inimesel on ka vähemalt ühe südamearteri ummistus. Hea uudis on, et haigus on vägagi ravitav.

Peapööritus