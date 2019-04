Kaks inimest võisid nakatuda HIV-i, sest iluteenindaja kasutas näohoolduse tegemisel räpaseid nõelu

«Vampiiri näohooldus» on kombinatsioon mikro-nõelravist ja trombotsüütidega rikastatud plasma (PRP) pealekandmisest. Protseduuri käigus tuleb võtta kliendi verd ja lasta see läbi tsentrifuugisüsteemi.

Inetusse intsidentsi on segatud Ameerika Ühendriikides, New Mexico suurimas linnas Albuquerque asuv Vip Spa. Asutus suleti 2018. aasta septembris, sest kahel kliendil avastati pärast seal läbiviidud «vampiiri näohooldust» HIV-nakkus. Inspektsiooni käigus selgus, et antud spaas viiakse protseduure tõepoolest läbi viisil, mis võimaldab klientidel nakatuda vere kaudu levivatesse nakkustesse.

New Mexico tervisehoiuosakond ärgitab endiselt üles kõiki neid inimesi, kellele on tehtud Albuquerque linnas asuvas spaas mõnda nõelu sisaldavat hooldust, ennast testima minna. Haigusest hullem on teadmatus, sest tänapäeval on HIV-nakkuse vastu väga efektiivset ravi. Praeguseks on testimas käinud juba sadakond Vip Spa klienti.