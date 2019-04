Tallinki pardal esines uus leetrite juhtum

Soome terviseameti THL andmeil esines Vantaas leetritesse haigestumise juhtum täiskasvanul, kes oli saanud ühe annuse vaktsiini. Isik reisis reedel, 26. aprillil kell 19.30 Tallink Megastari laeval Tallinnast Helsingisse. Outbreak News Today vahendab, et liinil sõitnud isikutel soovitatakse kontrollida, kas neil on vajalikud leetrivaktsiinid tehtud. Vajaliku kaitse tagavad kaks vaktsiinidoosi.

Leetrid on äge, enamasti lapseeas põetav nakkushaigus, mille põhjustajaks on paramüksoviirus, kirjutab Kliinik.ee. Haigus levib peamiselt piisknakkusena, kuid haigestumine on võimalik ka otsese kontakti teel haigega, sest viirust leidub neelu, nina ja silmade limaskestadel, isegi pisarates. Umbes 10 päeva pärast nakatumist tekivad haigusnähud – palavik, tugev köha, nohu ning silma sidekestapõletik.