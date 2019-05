See pani Heidi peeglisse vaatama. «Mõtlesin, et pagan, ma olen täpselt nagu mu hobune, ma olen jõuetu, elurõõmutu, haiglane, ka emotsioonitu... Lasin ennast diagnoosida. Ka minul leiti muidugi borrelioos. Tegime koos hobusega mõlemad läbi korraliku antibiootikumiravi ja saime borrelioosi ka kontrolli alla, aga see oli üks tohutult laastav ja hull haigus. Ja kahjuks selle vastu veel täna vaktsiini ei ole,» ohkab Heidi.