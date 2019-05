Erektsioonihäirete ravim võib päästa ka teisest tervist laastavast haigusest

Briti südamefondi uuring tegi läbimurde südamepuudulikkuse ravis ja leidis, et Viagraga samas klassis olev erektsioonihäirete jaoks kasutatav ravim on efektiivne ka südamepuudulikkuse ravis, vahendab Medical Express.

Teadlased leidsid, et Viagraga samas klassis olev ravim Tadafil on bioloogiliselt efektiivne lammaste südamepuudulikkuse ravis. Uuringu peaautor professor Andrew Trafford väidab, et sama toime ilmneb tõenäoliselt ka inimestel. Uuring avaldati ajakirjas Scientific Reports.

Südamepuudulikkus on tervist laastav haigus, mille puhul on süda liiga nõrk, et kehale piisavalt verd pumbata. Haiguse tõttu koguneb kopsu vedelik, mis tekitab õhupuudust ning vedelikupeetust ja põhjustab kehas turseid. Kusjuures haigestunute viie aasta ellujäämise tõenäosus on madalam kui paljude levinud vähkkasvajate puhul.

Hetkel on piiratud andmed inimkatsetest ja epidemioloogilistest uuringutest, mis näitavad, et Tadafil võib ka inimestel südamepuudulikkust ravida. Viimane uuring kinnitab neid teadmisi, lisades detaile ravimi toimimise kohta ning näidates, et Tadafil võiks olla võimalik südamepuudulikkuse ravim.

Teadlased kasutasid katsetes lambaid, sest nende süda sarnaneb füsioloogiliselt inimsüdamele. Südamepuudulikkusega loomadel, kellele anti Tadafili, peatus haiguse ägenemine lühikese ajaga ning veelgi olulisem, ravim vähendas südamepuudulikkuse kahjulikku mõju. Samuti pöördus ravimi mõjul täielikult tagasi õhupuuduse biologiline põhjus ehk südame võimetus adrenaliinile reageerida.

Lammastele anti sarnane doos ravimit, millega inimestel ravitakse erektsioonihäireid. Tadafil blokeerib ensüümi, mis reguleerib seda, kuidas meie koed hormoonidele, näiteks adrenaliinile vastavad. Uurijad leidsid, et südamepuudulikkuse puhul mõjutas ravim mitut keemilist reaktsiooni kehas ja taastas südame võime adrenaliinile reageerida. See võimaldab südamel tugevamini töötada ja verd kehas ringi kanda.