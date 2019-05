Ratastoolilastega koosmängimise võimaluste loomiseks toimub heategevuslik teatejooks

9. mail toimub heategevuslik Teatejooks, mille üheks eesmärgiks on propageerida laste tervislikku elustiili ja muuta liikumisharjumusi. Samuti jooksevad lapsed üle kogu Eesti nende laste heaks, kes on kaotanud liikumisvõime. Ratastoolilaste koosmängimise võimaluste laiendamiseks on õla alla pannud ka Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond.