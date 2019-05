Kaaliumirikas toit aitab vererõhku ohjeldada

«Rohkem oleme kuulnud, et vajalik on piirata naatriumi tarbimist, kuid tegelikult on oluline just naatriumi ja kaaliumi suhe,» rääkis Tartu Ülikooli kliinikumi nefroloog Külli Kõlvald portaalile Med 24.

Juba ligi 30 aastat tagasi tehtud Intersalt-uuring, kus vaadeldi 10 000 20–59-aastase inimese kaaliumi ja naatriumi tarbimist ning vererõhuväärtusi, näitas, et mida vähem on inimene tarbinud kaaliumit, seda kõrgem on tema vererõhk.

Eelnevat arvesse võttes on uuritud, kas kaaliumi minimaalse soovitatava tarbimise saavutamine võiks vererõhku langetada ning teha ka muud kasulikku. 1991. aastal ajakirjas Annals of Internal Medicine avaldatud randomiseeritud kontrollitud uuringus leiti, et toidu kaaliumikoguse suurendamine looduslikest toitudest on teostatav ja tõhus meede antihüpertensiivse ravi vähendamiseks. Sarnane efekt on leitud ka kaaliumi sisaldavate soolaasendajate tarvitamisel.

Mõju insuldile on samuti uuritud, sh loommudelitel, kus leiti, et suure kaaliumisisaldusega dieet vähendab insulti ja suremust hüpertensiivsetel rottidel. 2011. aastal avaldatud prospektiivsete uuringute metaanalüüs leidis kinnitust, et suurem kaaliumi tarbimine vähendas oluliselt insuldi relatiivset riski inimestel.

Teisalt on uuringutes vaadeldud kaaliumilisandite ohutust. Capuccio avaldatud metaanalüüsis nenditi, et kaaliumi lisamine põhjustas kaaliumi sisalduse väikese, kuid märkimisväärse suurenemise veres (0,14 mmol/l), mis ei olnud seotud annuse või ravi kestusega. Samas ei põhjustanud kaaliumi lisamine ringleva kreatiniini taseme muutust ega avaldanud märkimisväärset mõju südame löögisagedusele.