50-aastase staažiga hambaarst jäetakse Raplas tööruumita: tunnen end kui rott uppuval laeval

Doktor Nahkur selgitab, et hambaarsti aparatuur vajab kanalisatsiooni ja veevärki nii põranda alt kui ka pealt ehk lihtsalt kraanikausist toa nurgas hambaarsti jaoks ei piisa. Erapinnale üürnikuks, näiteks mõnda korterisse ei saaks ta minna, sest see vajaks ümberehitamist, et süsteemid ühtlustada, kirjutab Raplamaa Sõnumid. Tehnika mahavõtmine ja uuesti paigaldamine maksaks ligikaudu 3000 eurot. Samuti on tegemist raske tehnikaga, mida naljalt teisele või veel kõrgemale korrusele ei vea.

Nahkur on Raplas hambaarsti tööd teinud peagi 50 aastat ning tänagi on tal sadu patsiente nii Rapla maakonnas kui ka kaugemalt. «Kõik ajad on üle elatud, aga nüüd tunnen ennast nagu rott, kes peab uppuvalt laevalt pagema,» ütleb ta tekkinud olukorrast rääkides.

Kindlat vastust selles osas, mis seni perearstikeskusena toiminud majast edasi saab, ei osanud vallavalitsuse esindajad anda, ent ütlesid, et mitut erinevat üksust majja tegutsema ei soovita ja nii peaksid arstid sealt siiski välja kolima. Alternatiivseid pindu pole vald arstidele vastuvõttude jätkamiseks pakkunud, vaid on öeldud, et arstid peaksid need endale ise leidma.

Doktor Nahkuri edasise käekäigu pärast tunnevad muret ka tema patsiendid, kes on koostanud Rapla vallavalitsusele kirjaliku pöördumise, mis läkitamise palus doktor ise asjaolude selginemiseni edasi lükata.