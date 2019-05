Teadlane: inimkonna ära toitmiseks peab alustama tõuguvorstist ja putukajäätisest

Hoffman usub, et tavalistest kariloomadest ei piisa globaalse lihatarbe rahuldamiseks, nii et tuleb leida vähemalt täiendavaid valguallikaid, vahendab CNN .

Uuringud näitavad, et Lääne tarbijad, kel toob mõte putukate krõbistamisest kananaha ihule, on nõus neid sööma, kui loomse produkti tegelik pale on varjatud ja töödeldud – peidetud tuttavate lemmikute sisse.

Hiljuti läbiviidud uuringu kohaselt harrastatakse putukate söömist vähemalt 113 riigis. Dokumenteeritud on rohkem kui 2000 söödavat, on putukad saanud ÜRO heakskiidu, mis soovitab neid kui võimalikku lahendust ülemaailmsele toidupuudusele. Lisaks on nende kasvatamine keskkonnasõbralik ja selle tagajärjeks on murdosa gaasiheitmetest, mida põhjustab loomakasvatustoodang. Samas on nende valgusisaldus sarnane liha omaga, ehkki rasva – ja vitamiinisisaldus on liikide lõikes erinev.