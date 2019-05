Kaela ragistamine viis noore mehe tõsise seisundiga haiglasse

Mees läks kööki jääkoti järele, kuid ei suutnud isegi sirgelt kõndida ning tema kõnnak kiskus enda sõnul 45 kraadi vasakule. Meest ravinud arst Vance McCollom sõnas, et kuigi insult oli elumuutev, oleks asjad võinud ka halvemini minna. Kui mees kaelaga raksu tegi, rebestas ta kaelaluusse suunduvaid artereid, mis on omakorda ühenduses kolju ja ajuga.

Mees jõudis kiirabisse tuimuse, nõrkuse, topeltnägemise ja tuima vasaku kehapoolega. Arterite uuring näitas, et rebenenud arter põhjustaski insuldi. Arsti sõnul ei suutnud mees kõndida, vaid kukkus pidevalt pikali.

Kõik see juhtus 14. märtsil. Nüüd peale taastusravi on Hader võimeline iseseisvalt elama ja saab ilma toeta kõndida. Siiski kurdab mees kergesti tekkiva väsimuse ning kehva tasakaalu üle. Haderi vasak kehapool kiheleb pisut ja tundub raskem kui varem. Samuti ei ole tal selle üle nii palju kontrolli kui varem ning vasaku kehapoolega ei tunne mees valu, külma ega kuuma. Üks hullemaid insuldi insuldi kõrvalmõjusid oli veidral kombel luksumine. Haderi sõnul luksus ta kaks nädalat järjest ning luksumine muutus lõpuks nii hulluks, et mees ei saanud paari sekundi jooksul hingata.