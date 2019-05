Õige ravi ja hooldusega on võimalik akne kontrolli all hoida

Aknet otseselt ennetada ega vältida pole võimalik, kuid regulaarse näohooldusega, mõnede soodustavate faktorite vältimisega ja õigeaegse adekvaatse raviga on võimalik oluliselt vähendada haiguse raskusastet ja seega vähendada võimalike armide teket, rääkis Confido Erameditsiinikeskuse pereõde Laura Nulk portaalis Med24.

Aknet põhjustavad peamiselt liigne rasuproduktsioon, rasunäärmete liigsarvestumise häired, naha aeglane mikrovereringe, hormonaalsed nihked ja bakterid. 80 protsenti akne juhtudest on seotud geneetilise eelsoodumusega. Lisaks soodustavad aknet suure rasvasisaldusega kosmeetika, nahalt loputamata seebijäägid ja muud ained, mis veelgi suurendavad pooride ummistumist; samuti higistamine, ultraviolettkiirgus, mõned ravimid ning ka stress. Naistel ägeneb akne tihti menstruatsioonieelsel perioodil ja seoses rasedusega seotud hormonaalsete muutusega.

Kuigi pikka aega on levinud arvamus, et akne võib olla seotud toitumisega, puuduvad sellekohased veenvad teaduslikud tõendusmaterjalid. Toitumise ja mis tahes haiguse omavahelise seose, sh akne, uurimine on keeruline, aeganõudev ning kallis.

Viimaste aastate jooksul on mitmetes uuringutes siiski leitud, et akne võib olla seotud läänelike toitumistavadega. Rohkem esineb aknet neil inimestel, kelle toit sisaldab rafineeritud suhkrut, teraviljatooteid, piimatooteid, kohvi ja soja. Läänelikku dieeti seostatakse suuremal määral insuliiniresistentsuse tekkega, mille tagajärjel suureneb hormoonide, eelkõige androgeenide produktsioon, mis stimuleerib rasu tootmist rasunäärmetes.

Abi saab oomega-3 rasvhapetest

On leitud, et väikese glükeemilise koormusega dieet, tsingi-, oomega-3-rasvhapete- ja antioksüdantiderikas dieet võib anda positiivset efekti akne ravis põletikku vähendava toime tõttu. Oomega-3-toidulisandite tarvitamine, eelkõige kalaõlikapslite näol on kogu organismile ja nahale väga oluline ja õigustatud, kuna vastavalt uuringutele on 85 protsendil elanikkonnast oomega-3-rasvhapete puudujääk.

Alkoholitarbimise ja akne tekkimise seoseid näitavad veel vaid vähesed uuringud, ent on nii mõndagi, mida alkohol kehas muudab ning sellega akne tekkeks soodsa pinnase loob. Alkoholitarbimine võib suurendada nii testosterooni kui ka östrogeeni taset organismis, misläbi muutuvad tootlikumaks ka rasunäärmed. Alkohol võib soodustada kehas põletike teket, kuna tõstab tsütokiinide taset.

Arvatakse, et piimatoodetes sisalduvad hormoonid võivad aknet mõjutada, kuid uuringutest lähtuvalt ei ole leitud veenvaid tõendeid. Tasub eelistada pigem puu- ja juurvilju, mereande, mune, seeni, pähkleid ja väherasvast liha. Teraviljatoodetest tuleks eelistada rohkelt kiudaineid sisaldavaid täisteratooteid. Kui aga inimene märkab, et mingi toiduaine põhjustab ägenemist, siis tasub see menüüst mõneks ajaks elimineerida, jälgides naha seisukorra kujunemist. Eelnevalt on soovitatav pidada nõu spetsialistiga.

Akne ravi ennetab arme

Õige ravita võib akne jätta armid kogu eluks, nii nahale kui ka hinge. Akne raviga tuleb alustada varakult, sest siis saab vähendada armistumist. Iseenesest akne täiesti ära ei kao, vaid taandub vanusega. Uuringutes on leitud, et pärast 44. eluaastat väheneb akne ning osal naistel lõpeb see menopausiga. Kuni selle ajani peab aknet ravima ja leidma tooted, mis nahale kõige paremini sobivad.

Kahjuks ei ole olemas imeravimit, mis sobiks ühtviisi hästi kõigile, seepärast on ravi pikaajaline ja kannatlikkust nõudev. Akneravi tulemusi näeb tavaliselt umbes 4–12 nädala pärast ning ka pärast akne kadumist tuleb jätkata sama näohooldusrutiini.

Mõistes akne tekkeprotsessi on selge, et edukas ravi peab olema suunatud kõigi kolme tekkepõhjuse vastu, st ravi on keratolüütiline, komedolüütiline ja põletikuvastane. Meeles tuleb pidada, et akne välispidine ravi kestab kogu akne kestuse. Ehkki akne on ravile aeglaselt alluv, on tervenemine võimalik ka väga rasketel juhtudel.

Kreemid, mis sisaldavad bensoüülperoksiidi, salitsüülhapet või alfa-hüdroksüülhapet, on esimesed ravimeetodid, mida tasuks proovida. A-vitamiini sisaldavad kreemid aitavad karvanääpse ummistustest puhastada ning aknest vabaneda.

Liigne pesu teeb karuteene

Kõige halvem, mida aknelisele nahale saab teha, on seda valede vahenditega või liiga palju pesta. Kui pesta nahalt maha seda kaitsev lipiidide kiht ja nahka kuivatada, püüab nahk olukorda taastada rasu eritamise näol. Komedoone ega ka põletikulisi akneelemente ei tasu pigistada, sest see aeglustab paranemist ja võib põhjustada armistumist. Akne ravis on oluline pidada silmas ka lihtsaid nahahoolduse põhimõtteid.