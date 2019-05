Haigekassa on maksnud tänavu inimeste vähiravi eest 35 miljonit

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juht Erki Laidmäe kinnitab, et haigekassa lisab uusi vähiravimeid hüvitavate ravimite loetellu pidevalt. «Sellel aastal lisandus kompenseeritavate ravimite nimekirja kuus uut vähiravimit, mida vajab mitusada inimest. Ravikindlustatud inimesele on nüüd kättesaadavad uued ravimid kopsukasvaja, luuüdi kasvaja, mao- ja söögitoru kasvaja, neerukasvaja, lümfisüsteemi kasvaja ja leukeemia raviks,» lisas ta.

Uute ja toimivate ravivõimaluste uurimine ja pakkumine on pidev protsess. Laidmäe hinnangul on kaasaegsete vähiravimite turule jõudmisel oluline roll just arstidel ja ravimitootjatel, kes valdavalt ravimite kompenseerimise taotluseid haigekassale esitavad.

Haigekassa peab ravimitootjatega pidevalt hinnaläbirääkimisi, et saavutada hinnakokkulepe, mis on ühisele ravirahakotile jõukohane. «Mida vastutulelikumad ja paindlikumad on ravimitootjad ravimi hinnas, seda kiiremini jõuavad ravimid kompenseeritavate ravimite loetellu. Meil on praktikast tuua mitmeid positiivseid näiteid, kus soovitud hinnatasemeni jõudmine ei ole tootjatel kuude kaupa aega võtnud. See tõestab, et palju sõltub konkreetsest ettevõttest ja tema hinnastrateegiast,» rääkis Laidmäe.

Laidmäe sõnul on ravimid olulised, kuid vaid üks osa haigekassa rahastatavast vähiravist. «Ravimist üksi on vähe, kui selle ümber puudub terviklik ravitaktika ja meil poleks hea väljaõppega arste. Peame vähiravis tagama ka head diagnoosimise võimalused, kiiritusravi, kirurgilise ja toetava ravi, aga ka järelkontrolli ning inimeste nõustamise,» selgitas Laidmäe.

Viimastel aastatel on vähielulemus Eesti patsientide seas paranenud ja ka vähiravi on Eestis Euroopa Liidu tublimatega võrdsel tasemel. Vähi ennetusega tegelev haigekassa peaspetsialist Made Bambus selgitas, et vähki suremise vähendamiseks on kõige olulisem haiguste varajane avastamine, sest siis on inimese elukvaliteedi säilimise ja ka täiesti terveks saamise võimalused kõige paremad. «See on ka üheks põhjuseks miks haigekassa jätkuvalt rahastab mitmeid erinevaid sõeluuringud, HPV vastast vaktsineerimist ning kutsub inimesi aktiivselt neid võimalusi kasutama.»

Bambus tõdes, et haigekassa eesmärk on vähi ennetuseks pakkuda sõeluuringuid, aga inimeste roll on seda võimalust oma tervise heaks kasutada ja uuringul osaleda. «Kahetsusväärselt palju on neid, kes ei käi uuringutel, kuigi on saanud sõeluuringu kutse ja võimaluse oma tervist kontrollida. Inimese jaoks on sõeluuring tasuta. Paraku jõuavad paljud arsti juurde alles siis, kui on juba liiga hilja ja arstid ei suuda enam aidata. Varakult avastatud vähk on ravitav ja võib päästa inimese elu. Lisaks ei tasu unustada, et eelkõige aitab meil kõigil tervena kauem elada just tervislik eluviis, seda ei asenda ükski uuring.»