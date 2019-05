Saladus lahendatud: mis juhtus Leonardo da Vinci parema käega

CNN vahendab, et kirurg David Lazzeri ja neuroloog Carlo Rossi analüüsisid Giovanni Ambrogio Figino portreed kunstnikust, samuti Leonardo loomingut vanemas eas ja ta elulugu.

Portreel on näha Leonardo riidesse mähitud kätt, justkui oleks kangast kasutatud selle toestamiseks. Ta käsi on jäik.

Paljud uurijad on järeldanud, et selle taga oli parema kehapoole nõrkus, põhjustatud insuldist. Viimaste analüüside põhjal ei ole aga Leonardo käsi insuldile iseloomulikult järgnevas lihaskangestuses - ta ranne ja pöial on nimelt painutatud.