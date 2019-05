Kevadine supertaim karulauk puhastab verd ja soolestikku, alandab kolesteroolitasetki

«Istikuid müüakse laatadel ja ka aianduspoodides, ka meie müüme,» juhendab Karepa ravimtaimeaia perenaine fütoterapeut Katrin Luke. «Seemneid saab osta poest. Need tuleks sügisel või juba juuli lõpus mulda panna, kuid mitte liiga sügavale. Minul poeseemnetega pole õnnestunud, aga ehk on nüüd paremad ja üritan jälle katsetada.»

Juulis on seemned valminud ja levivad inimese abil, kui sel kohal niita või lihtsalt sealt läbi käia. Sel ajal on karulaugu lehed juba kuivanud ja näha teda enam pole.

«Kui istutad karulaugu kalda peale, kannab vihm ja sulavesi seemneid edasi allapoole ning kallas saab mõne aastaga karulauku täis,» nimetab Luke hea nipi. «Eesaias olen paar korda ka trimmeriga suvel heki ääres suristanud ja seetõttu on nad nüüd ka murus, aga seal on niiske pinnas. Ja enne jaanipäeva me seal ei niida.»