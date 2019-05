Putkesöömise trend kujutab tervisele suurt ohtu

«Tuleb aga taas korrata - kõik, mis maast võrsub, et sobi patta panna,» ütles Mare Oder, terviseameti mürgistusteabekeskuse juht. «Putkedest on vähe liike, mida võib toiduks tarbida ning tavaline inimene ei pruugi vahet teha.» Karuputke puhul piisab aga tugevate põletushaavade sarnaste kahjustuste tekkeks vaid taime puudutamisest ja päikese käes viibimisest.

Laialt on levinud just Sosnovski karuputk, mille suured alumised lehed koosnevad enamasti kolmest kuni viiest suurest sakiliste hõlmadega osast. Hiid-karuputk on Eestis vähelevinud, välimuselt on taime Sosnovski karuputkest keeruline eristada.