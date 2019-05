Arstid tunnustavad valitsust hambaravihüvitise süsteemi täiustamise eest

«Meil on hea meel, et uus valitsus on keeranud näo patsiendi poole. Uus koalitsioon on lubanud teha hüvitise patsiendiga kaasaskäivaks. Täna kehtib 40-eurone hambaravihüvitis, millest saavad osa ainult need patsiendid, kes külastavad kliinikuid, mis on sõlminud haigekassaga hindu piirava lepingu. See aga välistab Tallinnas kahe kolmandiku patsientide jaoks hüvitise kasutamise võimaluse,» ütles hambaarstide liidu president Marek Vink. Ta tõdes, et poliitika, mis oli mõeldud patsiendile hambaravikulude vähendamiseks, hoopis tõstis hindu maapiirkondades.

Hambaarstid soovivad, et valitsus ja sotsiaalminister Tanel Kiik seisaksid selle eest, et lubadusele riigieelarvestrateegias ka kate leitaks. «Pole saladus, et uut valitsust on juba proovitud hirmutada – kui te hüvitise kättesaadavust parandate, siis tähendab see ka suuremat kulu. See on kaunis küüniline ja reedab teadmise, et tänane süsteem kujundatigi patsiente diskrimineerima ja tehti arvestusega, et enamik patsiente ei saaks sellest osa,» nentis Vink.

Arstid on valmis kaasa mõtlema, milline lahendus teeniks kõige paremini tervishoiu ja patsientide huve. Näiteks eakate proteesihüvitis toimib tänagi just nii, nagu uus valitsus täiskasvanute hambaravihüvitise osas sooviks – valitsus on kehtestanud hüvitise piirmäära ja raha liigub koos patsiendiga, kirjeldas Vink. Eestis on üle 1200 hambaarsti ja selles konkurentsis tagatakse hüvitise täielik kättesaadavus üle kogu Eesti – erinevalt läbikukkunud piirhindadega täiskasvanute hambaravihüvitisest, rõhutas Vink.