Vähiravifondist läks aprillis iga ühe sissetuleva euro kohta välja kolm eurot

«Inimeste hulgas, keda toetasime märtsis või aprillis, on näiteks ERRi helirežissöör, aastakümneid «Aktuaalse Kaamera» heli eest vastutanud Toomas Kaur, Viljandimaal elav 38-aastane pereisa Raivo Nõmmiksaar, Saaremaa pereisa Ott Paakspuu, narvalannast tantsupedagoog Nadežda Sutõrina, Jaanus Vallau Muhumaalt, pereema Jekaterina Ago ja paljud teised. Viimastel kuudel annavad abivajajate seas tooni noored, 30ndates või 40ndates lapsevanemad, kellel on alaealised lapsed, mõnel lausa väikelapsed,» märkis Tänavsuu.

«Teisel päeval helistas noor daam Margit, Nõmmelt. Rääkis, et asutas koos oma peigmehe Meelisega mõni nädal tagasi kodus oma väikese nii-öelda vähiravifondi. Iga kord kui nad Meelisega tülli lähevad, maksavad sinna fondi trahvi. Alguses oli taks viis eurot tüli kohta, kuid see ei mõjunud piisavalt ning riiu hinda tõsteti 20 eurole. Üks õhtu andis Margit mulle Tallinna kesklinnas üle 100 eurot. Naine imestas ka ise, et lühikese ajaga on juba nii palju kraagelda jõutud,» lisas Tänavsuu.