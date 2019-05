Kas päikesekaitsega jumestustooted kaitsevad tõesti nahka kiirguse eest?

Kuigi jumestustooted, millele on lisatud päikesekaitsefaktor aitavad nahka kaitsta, ei ole need siiski nii efektiivsed kui traditsiooniline päikesekreem, rääkis New Yorgi dermatoloog Doris Day portaalile Prevention .

Päikesekaitse sildiga jumestuskreem peaks olema valmistatud täpselt samade nõuete ja reeglite järgi nagu tehakse päikesekreemigi. Kõik päikesekaitsefaktorit sisaldavad tooted on testitud sama skeemi järgi ning ühe faktoriga tooted peaks andma võrdse kaitse ultraviolettkiirguse eest, rääkis nahaarst. Testiga mõõdetakse, kui palju ultraviolettkiirgust on vaja päikesepõletuse tekkimiseks, kui inimene kasutab päikesekreemi, võrreldes sellega, kui kreemi ei kasutatud.

Seega peaks jumestuskreem päikesekaitsefaktoriga 20 andma korraliku kaitse, võrreldes näiteks sellega kui päikesekreemi ei kasutatud üldse. Siiski tuleb jumestukreemide puhul arvestada sellega, et päikesekreemi tuleb selle korralikuks toimimiseks peale kanda võrdlemisi palju. Jumestuskreemi pannakse aga enamasti õhema kihina ning niimoodi ei saavutata samasugust kaitset nagu testides. Samuti on toonitud niisutajatel ja jumestuskreemidel kergem konsistents kui päikesekreemil, mistõttu on samuti tõenäoline, et kreemi kiht nahal on õhem. Kõige turvalisem on panna päikesekreemi meigi alla.