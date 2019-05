Selline kogus punast liha päevas lühendab eluiga

Lihafännide õnnetuseks näitab värske uuring, et igapäevaselt söödud suur kogus punast või töödeldud liha võib inimese eluiga lühendada, vahendab Reader’s Digest. Soomlaste uuringus nimelt selgus, et meestel, kes sõid tihti punast või liigselt töödeldud liha (peekon, vorstid, singid jm) või tarbisid rohkem loomseid kui taimseid valguallikaid, oli märksa kõrgem tõenäosus surra kroonilise haiguse tõttu.

Vaadeldi käimasoleva Kuopio isheemilise südamehaiguse riskifaktorite uuringu andmeid, mis kaardistab Ida-Soome keskealiste meeste südamehaiguste riskifaktoreid. Vaatluse all on olnud 2641 soomlast, kes uuringu alguseperioodil (1984-1989) olid vanusevahemikus 42-60 eluaastat. Tegu on inimrühmaga, kelle seas on südamehaiguste esinemissagedus Euroopas üks kõrgemaid.