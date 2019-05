Nendel kehaosadel tekitab mesilase nõelamine kõige piinavamat valu

Mõneti on ehk putuka nõelamise ohvril isegi hea teada, et on teisi kehaosasid, kus on nõelamine veel valulikum, kirjutab Reader’s Digest. Kuigi valu on subjektiivne, on entomoloog Justin Schmidt siiski koostanud 80ndatel nõelamisindeksi. Schmidti nõelamisindeks mõõdab skaalal nullist neljani valu, mida tekitab 78 eri liiki putuka nõelamine. Cornelli Ülikooli magistrant Michael Smith, kes õpib just mesilaste käitumist, kasutas omaenda eksperimendis sedasama indeksit. Ta katsetas iseenda peal, kus on mesilase nõelamine kõige valulikum. Eksperiment avaldati ajakirjas National Geographic.