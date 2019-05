Kui kaua kestab saatekiri eriarstile või analüüsidele?

«Kui saatekirja väljastamisest on möödas juba aasta, soovitame kindlasti perearstiga uuesti konsulteerida, kas tervisemure on muutunud või lahenenud, kas oleks vajalik teha täiendavaid uuringuid või kas oleks vajalik pöörduda mõne teise erialaspetsialisti poole, mis nõuaks uue saatekirja väljastamist vms,» selgitas haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna peaspetsialist Vivika Tamra portaalile Virtuaalkliinik.

Analüüside saatekirjale kehtivad haigekassa esindaja teada samad reeglid, kuid see ei pruugi nii olla. Mingi seadus seda tema sõnul otseselt ei reguleeri. Nii on asutused ja perearstid ise paika pannud oma reeglid ja üldiselt kehtib laborianalüüsi saatekiri kuni kaks kuud. Näiteks Ida-Tallinna Keskhaigla kommunikatsioonispetsialist Marko Mägi sõnul on küsimus lihtne, aga vastus keeruline ja sõltub pigem perearstist. «Reeglina kehtivad laborisaatekirjad kuu aega, aga võivad kehtida ka kaks kuud, see oleneb perearstikeskusest ja kõige kindlam on küsida perearstilt, sest tema teab täpselt, miks ta seda laboriuuringut soovis,» rääkis Mägi.

Laborifirma SYNLAB turundusspetsialist Annika Jürimäe sõnul säilitatakse nende laboriinfosüsteemis arsti tehtud elektroonset saatekirja või tellimust analüüsidele üks kuu. «Patsient on oodatud vereproovi andma selle aja jooksul alates saatekirja vormistamise hetkest,» selgitas Jürimäe. «Kui verevõttu saabub patsient, kelle saatekiri on ületanud aja, siis täpsustame tellimuse teinud arstiga, kas analüüse on jätkuvalt vaja teha,» lisas Jürimäe. Paberkandjal saatekirjadele ei märgita aga tema sõnul alguskuupäeva, mistõttu ei ole nendega verevõttu saabunud patsientide vastuvõtmisel piiranguid. Seega saab SYNLABi minna pabersaatekirjaga ka palju hiljem.