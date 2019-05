Mida kinkida emadepäevaks emale?

Kes tahab pakkuda emale tõelist vau-elamust, võiks talle kinkida Bionike Body 24h niisutav sprei losjooni – see on kerge tekstuuriga kehakreem, mida on tänu aerosoolpudelile äärmiselt mugav kasutada. Losjoon on säilitusainete- ja gluteenivaba ning nikkel-testitud, imendub kiiresti ning niisutab nahka sügavuti kuni 24 tundi. Sobib kiireks kasutamiseks nii koju kui trennikotti, nii emadele, isadele kui lastele. Tuleb öelda, et ehkki see on üsna värskelt apteeki jõudnud toode, on esimesed kasutajad taas apteeki järgmist ostma jõudnud – ilma kahtluseta on tegu viimase aja ühe kiidetuima tootega!