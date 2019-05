Päikesekreemide kemikaalid imenduvad vereringesse juba peale ühepäevast kasutamist

Ameerika meditsiiniühingu ajakirjas avaldatud uuring keskendus neljale ravimile, mida käsimüügi päikesekreemides kasutatakse. Need olid avobensoon, oksübensoon, oktokrüleen ja ecamsule. Uurijate sõnul jäävad need kemikaalid peale päikesekaitse kreemi kasutamist verre sellisel tasemel, mis nõuaks edasisi testimisi kreemide turvalisuse osas. Dermatoloog Richard Torbeck sõnul tuleks aastakümneid kehtinud päikesekreemide ohutusnõuded üle kontrollida, vahendab Healthline .

Uurijad tegid katse 24 osalejaga ning vaatasid, kui palju kemikaale nahka imendus ning kuidas need kehas liikusid maksimaalsel päikesekreemi kasutamisel. Teadlaste sõnul suurenes kemikaalide kontsentratsioon nelja uuringupäevaga, mis viitab sellele, et kemikaalid kuhjuvad kehasse aja jooksul. Samuti leiti veres püsivaid kemikaalide tasemeid ka peale päikesekreemi kasutamise lõpetamist.

Uuringus kandsid osalejad päikesekreemi neli korda päevas 75 protsendile kehapinnast neli päeva järjest. Osalejad jagati gruppidesse, millest igaüks sai erineva päikesekaitse vormi: kreemi, losjooni või sprei. Uurijate sõnul näitasid nende analüüsid, et peaaegu kõigil osalejatel oli veres rohkem kemikaale, kui toidu- ja ravimiameti soovitused ette näevad ning seda juba peale ühte päeva kreemi kasutamist. Siiski kirjutasid teadlased, et nende tulemused näitavad vajadust edasisteks uuringuteks, et leida nende tulemuste kliiniline tähtsus. Seetõttu ei tähenda see, et peaks nende kasutamise lõpetama.