Kuus põhjust, miks kõht on korrast ära

Portaal Men´s Health kirjutab soolestikubakterite olulisusest ning sellest, kuidas neile parim keskkond luua ja seedeprobleeme vältida. Portaalis tuuakse välja kuus põhjust, miks seedimine võib muresid valmistada.

1. Hommikuks ainult kohv

Hommikusöök on soolestiku jaoks kriitilise tähtsusega. Soolestikubakteritel on oma ööpäevarütm, mistõttu muutub nende tasakaal päeva jooksul märkimisväärselt. Näiteks mikroobid, mis toodavad trüpofaani ja teevad uniseks, on aktiivsed õhtul. Kiudaineid sisaldav hommikusöök toidab baktereid, mida on vaja ärkveloleku ajal, aitab neil paljuneda ja vabastada kemikaale, mis annavad terveks päevaks jõudu. Kui mikroobide ööpäevarütmi häirida, võib see viia kemikaalide tootmiseni, mis muudavad loiuks.

2. Liiga vähe kiudaineid

Peaksid tarbima iga päev 38 grammi kiudaineid, mida sisaldavad köögiviljad, puuviljad, kaunviljad ja täistera. Kasulikud soolestikubakterid söövad kiudaineid ning toodavad lühikese ahelaga rasvhappeid, mis ennetavad põletikku ja aitavad soolestikus olevatel närvilõpmetel toitu edasi liigutada. Ilma kiudaineteta võib soolestikus tekkida ummik, kõhukinnisus võib tuua puhituse, sest nii on jääkainetel rohkem aega fermenteeruda ja gaase toota.

Samuti võid jääda ilma mikroobidest, mis aitavad tuju reguleerida. Soolestik toodab 95 protsenti keha serotoniinist. Hiljutised uuringud seostavad depressiooni kahe soolestikubakteri vähesusega. Teadlased ei tea veel täpselt, kuidas neid mikroobe toita ning jäävad selle juurde, et tuleks süüa rohkem kiudaineid.

3. Kasutu rasv

Kui toitud suhkrust ja ebatervislikest rasvadest, näiteks sellistest, mis on sõõrikutes või juustuburgeris, toidad kasutuid soolestikubaktereid. Need eraldavad kemikaale, mis viivad põletikuni, võivad soodustada kõhulahtisust, puhitust ja kõhukinnisust. Sellist tüüpi rasvade pidev söömine mõjub halvasti ka soolestiku sisepinnale. Tavaliselt on see vooderdatud limakihiga. Palju ebatervislikke rasvu sisaldav toit võib aga seda kaitsvat kihti õhendada ja lasta bakterid vastu soolestiku seinu. See vähendab immuunsüsteemi tugevust ja soodustab krooniliste probleemide, nagu südamehaiguste ja diabeedi tekkimist.

4. Liiga kiiresti söömine

Gaasid võivad tulla toidust, mida sööd ja õhust, mida liiga kiiresti süües neelad. Mõned tärklised ja suhkrud, mis sisalduvad ubades, brokolis ja sibulas, on meile kasulikud, kuid neid on raske seedida. Seetõttu jõuavad need käärsoolde, ilma et oleks täielikult seeditud. Seal elavad bakterid saavad seetõttu süüa, kuid tekitavad ka suurema tõenäosusega gaase. Samuti võib gaase põhjustada närimiskumm ja karboniseeritud joogid.

5. Närvid

Kui oled ärevil või närviline, võid tunda, et hingad kiiremini ja neelad rohkem õhku, mis tekitab ka soolestikule puhitust ja gaase. Samuti võib oma kõhulihaseid pigistada, mis võib soolestikutegevust mõjutada. Murra pingeseisund mõne sügava hingetõmbega või hoopis füüsilise tegevusega, näiteks kätekõverdustega.

6. Liiga vähe und