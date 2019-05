Uuring: paarisuhtes seksitakse vähem kui eelnevatel kümnenditel

Vähem kui üks kuuest ütles, et seksis eelmisel kuul 10 korda või rohkem. Need andmed olid kogutud aastal 2012. Võrdluseks, aastal 2001 ütles üks inimene viiest, et oli eelmisel kuul seksinud 10 või rohkem korda.

Uurijate jaoks pole selge, mis on seksipõua taga, kuid on erinevaid teooriaid – näiteks tõsiasi, et inimesed saavad lapsi hilisemas elus ja nende eest hoolitsemine võib nad siis liialt ära väsitada, et veel seksiga tegeleda.