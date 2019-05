Tervisenõu: kas vähihaige tohib tarvitada toidulisandeid?

Aastate jooksul on palju arutletud ja uuritud, kas vähihaige peaks tarbima toidulisandeid või mitte. Arvamusi on seinast seina – mõned kardavad vähiravimite ja toidulisandite samaaegsel kasutamisel avalduvaid võimalikke koostoimeid, mis võivad viia toksilisuseni või hoopis halvema ravitulemuseni. Seda valdkonda ja võimalikke ohukohti uuritakse järjest põhjalikumalt ning mitmed uuringud kinnitavad koostoimete esinemist toidulisandite, taimsete preparaatide ja kasvajavastaste ravimite vahel.

Lähemalt on uuritud näiteks D-vitamiini ja antioksüdantide (vitamiinid E ja C, koensüüm Q10, roheline tee) kasutamist kasvajavastase ravi ajal ning nende mõju ravitulemusele. Uuringutes on üritatud tõestada, et antioksüdandid vähendavad keemia- ja kiiritusravist tingitud kõrvaltoimeid. Laiapõhjaliste vähi ennetamise uuringute tulemused on olnud pigem vastuolulised: tõestatud on nii kasulikke kui ka kahjulikke toimeid.