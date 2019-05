Ainuõige viis, kuidas ninaverejooksu peatada

Tüüpiliselt pigistavad inimesed nina ülaosa sõrmedega kokku ning kallutavad pea taha, et verejooksu peatada, kirjutab Reader's Digest. Allergoloog Jason M. Abramowitzi hinnangul on see teguviis aga soovituslikule vastupidine. Õige on ninasõõrmed tihedalt kokku pigistada. «See avaldab survet nina vaheseinale, kust veri kõige tõenäolisemalt tuleb,» lisas ta. Pead tuleks kallutada ettepoole, et veri ei tilguks hingetorru. Nina ülaosale võib panna külma kompressi kui ka kasutada dekongestantset spreid, mis aitavad veresoontel aheneda ning verejooksul peatuda.

Ninaverejooksu pärast ei pea aga muretsema, kui oskad neid ennetada. Esmatähtis on see, et nina sisemus oleks niisutatud. Pisikesed veresooned nina sees kipuvad lõhkema pigem siis, kui nina on kuiv. Selle vältimiseks saab kasutada erinevaid ninalahuseid. Mõistlik on vältida pidevat viibimist ruumides, kus on väga kuiv õhk. Kuiv õhk on ühtlasi üks põhjuseid, miks tekivad allergiad, põletikud ja infektsioonid.