Evelin Ilves: kui lapsel on haruldane haigus, on see maailma suurim ahastus

«Kui lapsel on haigus, mida on varem leitud vaid ühel miljonist, on see maailma suurim ahastus. Neid juhuseid tuleb ikka ja jälle, nad ei lõpe kunagi. Haiguste areng käib ajaga sammu ja on tihti nii kaugel ees, et me silm ega teadmised suuda neid seletada. Selliste haiguste ravi on väga kallis. Siis aitab vaid kogukonna, heade inimeste toetus. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on vajaliku abi vahendajaks ja vahel sünnib sellises koostöös imesid,» rääkis Ilves toetusfondi üritusel.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi tänuõhtul Arvo Pärdi Keskuses tunnustati eile fondi 2018. aasta suurimaid toetajaid – eraisikuid, ettevõtteid ja organisatsioone.

Lõviosa läks intensiivravi perepalatite rajamiseks

«Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 25. sünnipäeva aastal annetati lastehaigla patsientide heaks 677 548 eurot, püsiannetuslepingu sõlminud inimeste arv on praeguse seisuga ligi 4500, kokku on toetajate arv tänaseks üle 6000,» rääkis Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. «Eelmise aasta suurimad toetajad olid Kanadas elav Harry Muld koos perekonnaga ning Selver AS, kes juba 16. korda korraldas heategevuskampaania «Koos on kergem», mille raames annetati lastehaigla patsientide heaks 59 000 eurot.»

Inna Krameri sõnul on Toetusfondil palju sõpru, kellega koostöö on kestnud pikki aastaid. Seekord pälvisid Aastate Toetaja tiitli Eesti Liikluskindlustuse Fond, Smarten Logistics AS, Sakala Eragümnaasium, AB Medical Group Eesti OÜ, lisaks andsime tänuõhtul üle tänukirjad kuldsponsoritele, hõbesponsoritele ning paljudele abistajatele. «Täname kõiki häid toetajaid – meie majas on iga hetk oluline ja teie heateod toovad neisse hetkedesse hoolivust ja rõõmu!» „Tänu partneritele ja toetajatele saame muuta haiglakeskkonda kaasaegsemaks ja patsiendisõbralikumaks – see hõlmab nii meditsiinitehnika soetamist kui ka uusimate ravivõimaluste pakkumist,» rääkis Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts. «Tänavu said annetajate abiga valmis uued vastsündinute osakonna intensiivravi perepalatid, tänu Selverile soetasime reumatoloogiateenistusele uue ultraheliaparaadi, järgmisena on kavas osta elektroentsefalograaf, mis on meditsiiniseade aju elektrilise aktiivsuse registreerimiseks.»

Katrin Lutsu sõnul teeb eriti suurt rõõmu see, et lisaks tublidele ettevõtetele, kes on võtnud südameasjaks haiglas viibivate laste abistamise, on annetajate seas mitmeid koole ja lasteaedu, kes on korraldanud heategevusüritusi. «Õpetajad ja lapsevanemad suunavad lapsi ja noori head tegema ning õpetavad märkama abivajajaid. Lapsed näevad ja kogevad heategevusprojektides osaledes, et headus sünnitab headust – nii kasvab uus põlvkond sõbralikke ja hoolivaid inimesi,» lausus Katrin Luts.

Möödunud aasta jooksul Tallinna Lastehaigla Toetusfondile kogutud annetustest lõviosa läks imikute ja vastsündinute osakonna uute intensiivravi perepalatite rajamiseks. Käesoleva aasta jaanuaris avatud perepalatite sisustamise kogumaksumus oli 450 000 eurot, millest ligi poole moodustas 2017. aasta lõpus ETV saates «Jõulutunnel» kogutud annetussumma.

Lisaks lastehaigla vajadusteks soetatud meditsiiniseadmetele toetas fond diabeedihaigeid lapsi insuliinipumpade ja transmitterite ostul, terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele, arstide ja õdede täiendkoolitust, mitmete laste haruldaste haiguste ülikallist ravi, nõuandetelefoni «Lastearst Kuuleb» ülalpidamist ning lastereanimobiili kütuse ostmist Neste Eesti abiga. 2019. aastal on toetusfondi suurprojektiks uue lastereanimobiili soetamine.