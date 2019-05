Söö terviseks! Hummus pakatab tervisele vajalikest ühenditest

Hummus on väga toitainerikas ja maitsev kikerhernepasta, mis on populaarne Lähis-Idas ja araabia maades, kirjutab tervisliktoitumine.ee. Hummus on hea taimne alternatiiv näiteks võileivamäärdele või vrapi vahele, samuti asendab see piima baasil valmistatud dipikastmeid, sobides värske porgandi, kurgi, paprika, selleriribade ja lillkapsa juurde.