Tuberkuloos pole vaid eluheidikute haigus

Tuberkuloos on õhu kaudu leviv nakkushaigus, mida põhjustab bakter Mycobacterium tuberculosis. Haigestuda võib kohe pärast nakatumist kui ka aastaid hiljem, kirjutab haigekassa blogi. Organismis olevad eluvõimelised tuberkuloosibakterid hakkavad paljunema, kui bakterist nakatunud inimese immuunsüsteem oluliselt nõrgeneb (näiteks HIV-nakkuse või muu haiguse tõttu). Alles siis tekivad tuberkuloosile omased haigussümptomid ning nakatunu võib levitada tuberkuloosibaktereid teistele. Seega mängib tuberkuloosi haigestumises olulist rolli inimese üldseisund: haigestumist soodustab vaegtoitumus, vaimne ülepinge, alkoholism, narkomaania, kroonilised haigused, immuunpuudulikkus.

Arsti määratud ravi tuleb täita täpselt

Enamasti kahjustab tuberkuloos kopse, kuid võib avalduda ka teistes elundites. Seetõttu on sagedasim sümptom üle kahe nädala kestev köha, vere sisaldumine rögas ja valu rindkeres. Lisaks võivad esineda üldised sümptomid - nõrkus, isu- ja kaalulangus, palavik, öine higistamine ja külmavärinad.

Tuberkuloos on peaaegu alati ravitav, kuid tervenemiseks tuleb täpselt läbida kogu raviarsti määratud ravikuur. See on äärmiselt oluline, et vältida tuberkuloosibakteri ravimresistentseks kujunemist ehk olukorda, kus bakter ei allu enam ravimite toimele. Ravi alustatakse üldiselt haiglas, kus patsient võtab ravimeid iga päev arsti või õe juuresolekul. Seda nimetatakse otseselt kontrollitavaks raviks (OKR).

Kui bakter allub ravimitele, paraneb haige enesetunne juba mõne nädalaga. Sageli ei ole haigestunu siis enam ka nakkusohtlik ning võib jätkata ravi kodus. See ei tähenda aga ravi osas hooletumaks muutumist. Tuleb meeles pidada, et paljunemisvõimelised tuberkuloositekitajad säilivad organismis veel mõnda aega varjatult, mistõttu tuleb arsti määratud ravi väga hoolikalt jätkata, isegi kui patsient tunneb end juba tervena. Täielik paranemine võtab aega 6–9 kuud. Olenemata ravikindlustuse olemasolust on Eestis kõik tuberkuloosiravimid patsiendile tasuta.

Paranemisele saab ise kaasa aidata

Nagu paljude haiguste puhul, saab lisaks ravimite võtmisele tervenemisele ise kaasa aidata elustiili korrigeerimisega. Loobuda tuleks tervist kahjustavatest teguritest, näiteks võib suitsetamine aeglustada paranemist ja alkoholi tarvitamine põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid. Süüa võib kõiki toite – täisväärtuslik toitumine aitab paranemisele kaasa. Et tuberkuloos on äärmiselt nakkav ja on ohtlik ka ümbritsevatele inimestele, peaks haige nende kaitseks köhima nii, et pea on kõrvale pööratud ning suu kaetud käe ja pabertaskurätikuga.

Lisaks on haigestunuga kontaktis olnud inimestel soovituslik pöörduda arsti juurde kontrolli. Ka neile on Eestis kõik tuberkuloosiuuringud tasuta, sõltumata ravikindlustuse olemasolust. Vajadusel määratakse neile ennetuslik ravi.

Kust saada usaldusväärset lisainfot?