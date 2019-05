Poolküps burgerikotlet on tervisele märksa ohtlikum kui sama küpsusega liha

Liha valmistamisel peab alati olema valvas, et vältida ristsaastumist teiste toiduainetega ning toidumürgituse ohtu, kirjutab Reader’s Digest. Just läbiküpsetamata liha on üks peamisi toidumürgituse põhjustajaid. Kui tahad ise liha valmistada, tuleks kasutada lihatermomeetrit ning veenduda, et liha sisetemperatuur jääb vahemikku 60-65°C – sel juhul on tegu poolküpse lihaga. Samast reeglist ei saa lähtuda aga hakklihast valmistatud kotleti puhul.