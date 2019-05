Spetsialist selgitab: põhjamaade probleeme kuperoosat ja rosaatseat saab kontrolli all hoida

Mõlemad – nii kuperoosa kui rosaatsea avalduvad punetusena. Lihtne eristamise viis on aga see, et kuperoosa puhul on nahapind tavaliselt sile ja näha on veresoonte võrgustikud, rosaatsea puhul näeb nahk välja rohkem põletikuline ning võib esineda nahast kõrgemaid punnikesi, mistõttu mõnikord aetakse seda täiskasvanu aknega segamini.

«Kuperoosaks nimetatakse laienenud veresoonekesi, mis on läbi naha nähtavad punetuse ning peenikeste punaste või sinakate joontena. Tähelepanelikul vaatlemisel näevad laienenud kapillaarid nahal välja nagu peened punased kiired või võrgustik, mida nimetatakse ka veresoonte «ämblikuks»,» räägib Medemis Clinicu esteetilise meditsiini õde Yulia Dotsenko. «Kuperoosa peamised tekkepõhjused on kapillaaride pärilik nõrkus, kliima, elustiil ja ka hormonaalsed muutused kehas. Kuperoosa tekib sagedamini õhukesel, kuival ja tundlikul nahal ning lokaliseerub tavaliselt näol, kaelal ja dekoltee piirkonnas.»

Rosaatsea on nahahaigus, mille korral näonahale tekib punetus, nahk on ülitundlik, kiskuv ja kipitav. «Haiguse arenedes võivad tekkida ka punased sõlmekesed, mädavillid ja veresoonte laiendid. Rosaatsea on kroonilise iseloomu ja ägenemistega kulgev haigus, mis esineb umbes 10% elanikkonnast ning mis lokaliseerub kõige sagedamini näo keskosas – otsmikul, põskedel, ninal ja lõual,» selgitab ta.

«Kuperoosa ja rosaatsea on tegelikult põhjamaade probleemid,» ütleb nahaõde, lisades, et külm, tuuline ja niiske kliima on naha suhtes kõige kiuslikum. Külma-sooja vaheldumine ning küttesüsteemi tõttu kuivaks muutunud toaõhk soodustavad naha ärritumist ja veresoonte lõhkemist.

«Üheks soodustavaks faktoriks loetakse ultraviolettkiirguse doosist tekkinud nahaveresoonte kahjustust ja nahapõletiku teket,» selgitab Dotsenko. «Päikesega tuleb olla ettevaatlik, sest liigne päevitamine laiendab veresooni ja soodustab kapillaaride lõhkemist.»

Ka vürtsikas toit, suitsetamine ja alkohol vähendavad kapillaaride elastsust ning kahju võib tekitada ka vale nahahooldus. Lisaks keskkonnateguritele ja elustiilist tulenevatele harjumustele on rosaatsea tekke puhul oluline roll ka eelsoodumusel ja naha vananemisel.

Kuidas põskede punetusest vabaneda?

«Tõhusaim ravi punetusele on IPL fotovalguse ravi. IPL valgussähvatused neelduvad kapillaarides, mille järel tõmbuvad veresooned kokku. Samuti hakkab tööle kollageeni tootmine, mis tugevdab veresoonte seinu ja need ei lõhke enam nii kergesti,» selgitab õde.

Oluline on mõista, et rosaatsea ja kuperoosa on kroonilise iseloomuga ja neid ei saa päris välja ravida, kuid IPL raviga on võimalik nahamuutusi leevendada ja kontrolli all hoida. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbida IPL ravi kuuri, mis koosneb 3-5 protseduurist.

«Protseduuride täpne arv on individuaalne ning oleneb probleemi ulatusest. Protseduuride vahele peab jääma minimaalselt neli nädalat - seega võib lõpptulemuse avaldumine võtta aega mitu kuud,» räägib Dotsenko ja lisab, et juba peale esimest protseduuri on tunda naha seisukorra paranemist – väheneb valulikkuse ja kipituse tunne ning nahk muutub siledamaks.