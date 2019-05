Tasub teada: kui ohtlik on aevastust tagasi hoida?

Katse aevastust tagasi hoida võib tekitada harvaesineva ja ohtliku seisundi, kirjutab Reader’s Digest. Nii juhtus 34-aastase mehega Inglismaalt, kelle haigusjuhtu kirjeldati meditsiiniajakirjas British Medical Journal. Mees üritas aevastust ära hoida, pigistades ninasõõrmed sõrmedega kinni ja hoides suu samuti kinni. Ta tundis kõris plõksatust ning aja möödudes hakkas tema kael tursuma, nii et tekkisid raskused neelamisel ja rääkimisel. Mees veetis seitse päeva haiglas, kus teda toideti toru kaudu, kuid ta taastus täielikult. Miks siis ikkagi nii juhtus?

Kui ninna satub mõni allergeen või putukas või koguneb sinna liigselt lima, on keha esmane reaktsioon sellest aevastades vabaneda. Diafragma ja seda ümbritsevad lihased tõmbuvad kokku, et välja visata kõik, mis on meie ninas. See on automaatne refleks, mis on mõeldud hingamisteede puhtana hoidmiseks ja seda ei saa inimene enamasti ise kontrollida.

Lisaks on aevastus väga võimas reaktsioon. Olenevalt inimese hingamisteede suurusest ja kopsumahust võib aevastusel tekkida jõud, mis läbib isegi kuni 160 km/h. Kui pigistad aga nina ja suu kinni, peab see jõud ikkagi kusagil vabanema ja see võib lõppeda juba tervisekahjustustega.

«Kui üritate kopsudest väljuva õhu kiirust maha suruda, võib tekkida kahjustus keskkõrvas, kus on peamised kuulmeluud,» selgitas Atlanta ENT kõrva-nina-kurguhaiguste kliiniku juht Jeffrey Gallups. Teine, kuid harvem esinev võimalik tagajärg on neeluõõne rebenemine. See juhtus ka eelpool mainitud briti mehega, kelle kinnihoitud aevastus rebestas kõri ning jättis kaela ja rinnaku pehmetesse kudedesse õhumullid.