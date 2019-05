Kas halb hingeõhk võib olla maovähi sümptom?

Nimelt eritavad vähirakud molekule, mis tõusevad aerosooli kombel mööda söögitoru üles ja satuvad hingeõhku. «Mul on sellega väga isiklik kogemus. Mu isa suri 61-aastaselt ja tema maovähi esimene märk oli halb hingeõhk.“ Piro sõnul ei pööratud sellele meditsiiniasutustes tähelepanu. Rahumeelset meest, kes poja sõnul lihtsalt hariliku halva hingeõhu üle ei kurdaks, häiris uus odöör aga väga. Arstist poeg utsitas kolleege tagant, öeldes, et isa ei kurdaks ilmaasjata. Tehtud testid ajasid kolleegid aga segadusse.

Poeg võttis õige diagnoosi leidmise enda õlule, kui ilmnes juba teine sümptom. «Isa armastas toitu, aga kui istusin ta kõrvas lauas, märkasin, et ta jättis poole söögist taldrikule.» Maovähi üks võimalik märk võib olla, et kõht saab tavapärasest rutem täis, nii et inimesed võivad sööma hakata oluliselt vähem. Arstist poeg avastas kliinikus asja uurides loetud päevade jooksul, et isal on kaugele arenenud ravimatu maovähk ja kuu jooksul mees suri.

Pior ütleb, et maovähk avastatakse tavaliselt väga hilja, kuna see ei põhjusta palju ränki sümptomeid või aetakse need segi teiste tavaliste terviseprobleemidega nagu reflukshaigus või haavandid.

«Halb hingeõhk võib olla viis diagnoosida maovähki varakult,» sõnab Pior. Kui lähedase hingeõhk lõhnab teistmoodi kui seni ja see hõng ei lähegi ära, on põhjust suunduda arsti juurde.