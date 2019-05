Suši – kas tervislik amps või samalaadne rämps nagu friikartulid?

Enamasti sisaldab suši riisi, mõnd köögivilja, toorjuustu ning mereande, kirjutab Reader’s Digest. «Suši valmistamiseks on erinevaid viise, kuid mereandidega (tuunikala, lõhe jm) suši sisaldab häid oomega-3-rasvhappeid ning valku,» kiitis toitumisspetsialist Alyssa Pike. Igati kasulikud komponendid on ka kurk ja häid rasvhappeid sisaldav avokaado ning sušiga koos söödav marineeritud ingver, milles peituvad antioksüdandid. Suši sisaldab enamasti kõiki kolme makrotoitainet – valke, süsivesikuid ja rasvu –, ning täidab seetõttu kõhtu üsna hästi.

Kiitma peab ka suši kõrvale söödavaid lisandeid, mis on valdavalt taimsed – misosupp, vetikasalat, edamame oad, tofu, tempeh, aurutatud köögiviljad. Väga innukalt ei peaks suširulli kastma aga sojakastme sisse, mis tüüpiliselt on suure soolasisaldusega – supilusikatäis sojakastet võib sisaldada ligi 1000 mg naatriumi. Rohke soolasisaldusega toitude söömine võib tekitada kõhupuhitust, mistõttu liialdada nendega ei maksa.

Üks peamisi põhjuseid, miks inimesed küsivad suši tervislikkuse kohta, on mereandide elavhõbedasisalduse osakaal. Toitumisspetsialist Malina Malkani kinnitusel on kalade elavhõbedasisaldus erinev. Seda riski saab hallata, kui eelistada suuremaid ja pikema elueaga kalu nagu mõõkkala, tuunikala, kuningmakrell. Lõhet, krevette ja turska ei ole kasulik süüa igapäevaselt, vaid pigem kord-paar nädalas. Rasedad peaksid aga toorest ning võimaliku suure elavhõbedasisaldusega kala hoopiski vältima.

Eelistada tasub küpsetamata sušit, sest selles on säilinud vajalikud vitamiinid ja mineraalained. Tempura sušit võiks süüa harvem, sest tempura-tainas ning suširulli frittimine alandavad selle toiteväärtust üsna palju. Üks tempura suširull (6-8 tükki) sisaldab keskeltläbi 500 kalorit, mistõttu on see suhteliselt kalorirohke ja märksa rasvasem kui tavaline, küpsetamata suši. Seega sušil ja sušil on vahe ning parim valik on kvaliteetset mereandi sisaldav võimalikult vähe töödeldud roog.