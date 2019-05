Ülevaatlik uuring tegi kindlaks peenise suurendamise tõenäosuse

Huvitaval kombel diagnoositakse peenise suurendamisest huvituvatel meestel vahel peenise düsmorfia, mis tähendab, et nad kujutavad ette endal liiga väikest suguelundit, kuigi tegelikkuses on see täiesti normaalse suurusega. Selline fakt ilmnes 2017. aasta peenise suurendamise kirurgia kokkuvõttest.

«Oma ülevaates leidsime, et üldiselt on ravitulemused väga kehvad, rahulolumäär on madal ning tüsistuste oht on suur. Suguelundi suurendamise võimalikkust toetavad väga napid tõendid. Läbida tuleks pigem korralik nõustamine, et mehed selle mõttega harjuks, mitte ei hakkaks jätkuvalt otsima võimalusi suguelundi suurendamiseks. Süstitavad ja kirurgilised meetodid pole kindlasti eetilised, kui neid teostatakse ilma kliiniliste uuringute olemasoluta,» kirjutasid teadlased.