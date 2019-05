Annetajate abi vajab pereema, kes sai sünnipäevakingiks vähidiagnoosi

Avaldame täismahus Reeda kirja, mille edastas vähiravifond sotsiaalmeedias:

«Möödunud aasta alguses sain oma sünnipäevaks ehmatava diagnoosi. Tükk, mille rinnast avastasin, osutus pahaloomuliseks kasvajaks. Hilisemate uuringute käigus selgus, et pahad rakud olid jõudnud ka kaenlaalustesse lümfidesse.

Olen alati regulaarselt kontrollis käinud ja harrastanud tervislikke eluviise. Seepärast tundus uskumatu, et mind selline haigus tabas. Sedavõrd karm diagnoos ei jõua kohale ühe hetkega. Reaalsus tabas valusalt ning tõi kaasa palju ahastavaid hetki.

Järgnes pool aastat kurnavat keemiaravi. See aeg õpetas rõõmu tundma väikestest asjadest ning eristama olulist ebaolulisest. Olen loomult positiivne inimene ja raske ravi ajal imestasin isegi, kust see elurõõm küll tuleb. Sel perioodil sain toetust sealt, kust seda ei oodanud ning mõistsin sedagi, kui raske on toetaja roll. Ilma lähedaste toeta on seda teekonda võimatu läbi käia.

Keemiaravi lõpetamist tähistasime möödunud suvel perega Eestimaal ringi reisides. Üheks peatuspaigaks oli Rakveres asuv söögikoht. Seal istus meie kõrvallauas juhuslikult vähiravifondi tegevjuht. Tol hetkel tundus see märgiline. Tegime perega otsuse, et ka meist peavad saama vähiravifondi püsitoetajad.

Toona minul vähiravifondi abi veel vaja ei olnud, aga mõistsin, kui oluline võib olla nende inimeste jaoks see toetus, mida fond saab tervenemise nimel pakkuda. Poleks osanud arvatagi, et elulootusel on hind. Nüüd tunnen seda iga oma ihurakuga.

Pärast kasvaja eemaldamise operatsiooni järgnes kiiritus- ja hormoonravi. Pikk raviperiood andis kinnitust, et midagi on siin elus õigesti tehtud. Mul on erakordne mees, täiesti ennastsalgavalt abivalmid vanemad ja õed, suur hulk toetavaid sõpru ning kolleegid päästeametist, kes päästavad oma osavõtlikkusega mitte ainult tervet Eestimaad, vaid ka oma töötajaid.

Saabus uus kevad ja kõik hakkas tagasi loksuma tavalisse rütmi. Tööl oli põnev ja energiat jagus. Oskasin hinnata uut võimalust. Vanem laps on peagi alustamas kooliteed, lõpuks ometi sai ka tema pärast pikka pausi oodatud perereisile. Reisilt sain aga külmetuse, mille lähemal uurimisel selgus, et kahjuks ei ole tegemist tavalise köhaga, vaid kopsu metastaasiga. Kompuuteruuring kinnitas metastaase ka maksas.

Võiks arvata, et järjekordsest kohutavast diagnoosist kuuldes ollakse ehk vapram, veidi kogenum. Elasin ju selle teadmisega, et see võib juhtuda, aga ma ei oodanud seda nii ruttu. Eelmisest keemiaravist pole veel aastatki möödas. Senine hea enesetunne ei tekitanud vähimatki kahtlust.

Eelnev keemiaravi ei olnud kasvajale avaldanud oodatud mõju. Nii soovitas raviarst proovida uudset ravimit atezolisumab, mida haigekassa ei rahasta. Usaldan täielikult oma raviarsti, kelle sõnul on selle ravimi katsetused andnud häid tulemusi just metastaatilise rinnavähi ravil.

Just oli emadepäev. Veetsin selle tähtsa päeva koos oma vanematega, kes on viimase pooleteise aasta jooksul elanud meie pere rütmis. Peolaua ümber olid muidugi ka minu väikesed lapsed, tütar on alles kolmene. Tema minu raskest haigusest veel selget sotti ei saa. Nii ongi hea.

Armastav mees Raigo aitab lastel korraldada kõik, et emadepäev oleks imeline. Selle laua taga olid mul mõtetes veel paljud inimesed – sugulased, sõbrad ja töökaaslased, mõõtmatut hoolimist üles näidanud meedikud.

Minu suurimaks sooviks on, et selliseid emadepäevi oleks minu elus veel ja veel. Ma väga loodan, et see unistus täitub tänu vähiravifondile.»

