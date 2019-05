Laidmäe: haigekassale eraldatud raha eest ei saa tagada toetust kõikide ravimite ostmiseks

Ta lisab, et tekk ei ole kunagi nii suur, et selle ühte otsa sikutades keegi kuskil katmata ei jääks.

Laidmäe tõdeb, et meditsiin areneb kiiresti ja igal aastal tuleb turule uusi kalleid ravimeid. «Iga uus ravimitaotlus tähendab aga haigekassale kasvavaid kulusid. Aeg-ajalt kuuleme küsimusi, miks haigekassa vajaliku ravi eest ei maksa ja miks riik ei aita? Peamiselt tuleneb see tõsiasjast, et raha on piiratud hulk ja selle jagamisel tehtavad keerulised otsused peavad aitama võimalikult paljusid,» sõnab ta.