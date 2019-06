Vähinõustaja: näen tihti alla 50-aastasi rinnavähiga naisi, keda võinuks aidata varasem sõeluuring

Paljudes riikides alustatakse rinnavähi sõeluuringuga 40-aastastel naistel. «Leian, et ka meil Eestis oleks see väga vajalik,» ütles Värik. «Kuna meil on sõeluuringu kasutamise protsent väike, võiks kaasata naisi alates 40. eluaastast.»

Värik toonitas, et ravikindlustamata naistele on mammograafilise uuringu hind 26 eurot ja see võib päästa elu. «Oleks imeline, kui ka nemad oleksid sõeluuringuga kaetud. Pärast on ravikulud väga suured ja ikka läheb see lõpuks riigirahakotist.»

Nõustaja sõnul on murekohaks ka see, et Eestis on kättesaadavad ainult kuus ravimit, mis on alates 2015. aastast Euroopa Liidu müügiloa saanud. «See on erakordselt vähe, sest aastatel 2015–2017 on Euroopa Liidus turule lubatud 31 uut vähiravimit,» tõi ta võrdluseks. «Miks võtab nii kaua aega, et uued vähiravimid jõuaksid patsiendini ehk saaksid riikliku kompenseerimise?» Vastse uuringu andmeil kulub keskmiselt 927 päeva, enne kui Eestis jõuab uus onkoloogiline ravim läbirääkimislaualt patsiendini. Esialgsetel andmetel enne viimast analüüsi oli see suisa 988 päeva.