Aasta seksuaaltervise edendajaks valiti väärkoheldud lastega tegeleva lastemaja juht

«Lastemaja ja Anna Frank-Viron esitati ESTLi liikmete poolt 2018. aasta auhinna kandidaadiks koos põhjendustega: «Anna on lastemaja juhi ja eestvedajana andnud suure panuse võitlemaks laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Lastemaja näol on tegu ülivajaliku algatusega koondada laste abi ühte sõbralikku keskkonda. Näitab kätte suundumuse, et Eestis peab olema absoluutselt kõigis otsustes prioriteediks lastele õnneliku ja arengut toetava lapsepõlve tagamine. Sellest sõltub, kuidas tulevased täiskasvanud oma elus hakkama saavad, kui palju on Eestis edaspidi levinud vägivald, kiusamine, kuritegevus. Mitte ühelgi täiskasvanul ei ole õigust rikkuda ära kellegi lapsepõlv. Laste endivaheliste kuritegevuse ilmingute vältimisele aitab kaasa ka kooli seksuaalharidus. Seksuaalkuriteod laste suunas on üks vägivalla kõige ekstreemsemaid vorme - selle vältimine ja tehtud kahjude vähendamine peab olema fookuses pidevalt,» selgitas ESTL president Marie Abel.

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja multidistsiplinaarne teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised.

Anna Frank-Viron meenutas, et 2016. aastal ulatas sotsiaalministeerium talle paki paberitega ja ütles – näe, selline huvitav projekt, hakka pihta. See oligi lastemaja algus. «Esialgu oli meie eesmärk lapsed lihtsalt ära kuulata, et avastada rohkem juhtumeid. Samas puudus meil selge tegevuskava, mis saab siis, kui jutud räägitud. Seetõttu võtsimegi edasistes tegevustes sihiks, et kõik menetlusega seotud toimingud oleksid lastele ühes kohas kättesaadavad. Täna on meie eesmärk, et laps jõuaks pärast juhtunut kohe lastemajja ning politsei, kohtuarsti ja teiste spetsialistide kogu tegevus toimuks seal. Ühes turvalises kohas.»

Frank-Viron sooviks, et seda teenust ei oleks tegelikult üldse vaja, kuid ometi näen on näha selle järele vajaduse kasvu. «Selle aasta algusest on meil olnud juba 161 pöördumist. 2018. aastal registreeriti Eestis 505 lapskannatanuga seksuaalkuritegu, teiste hulgas 137 vägistamist. Kõige noorem kontaktse seksuaalkuriteo kannataja on olnud alla aastane,» tõdes ta.