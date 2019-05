Proviisor pole vaid rohupoe müüja, küsi temalt julgelt tervisenõu

Ennekõike on proviisor aga ravimispetsialist, kes seisab hea ravimite ohutuma kasutamise eest. TÜ farmaatsiainstituudi sotsiaalfarmaatsia dotsendi Daisy Volmeri sõnul ei saa tänapäeval ravimiteta hakkama ükski inimene. «Ravimite maailm on väga keeruline ja seal orienteerumiseks on vaja ravimispetsialisti abi. Patsiendil tekib ravimi kasutamisel sageli palju küsimusi. Millest ravim koosneb? Kui sageli seda võtta? Mis saab, kui ma kasutan mitut ravimit korraga? Millised on kõrvaltoimed? Millises vormis see ravim on? Hea proviisor peab suutma nendele küsimustele vastata,» rääkis ta.

«Proviisorid on neid oskusi süvitsi õppinud. Nii on nad tänu oma teadmistele võimelised hindama ravimi toime- ja abiainetest ning ravimvormist tulenevaid mõjureid patsiendi organismile. Kindel on see, et proviisorid on olulised tervishoiutöötajad, kes koostöös arstiga aitavad jälgida, et ravimite kasutamine oleks tõhus ja ohutu,» lisas Volmer.