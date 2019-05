Kliima soojenemise tõttu võib muidu eksootilisi viirusi kohata ka lähemal. «Kliima soojenemisega on seostatud sääskedega leviva Lääne-Niiluse viirusinfektsiooni puhangut mullu Lõuna-Euroopas. Euroopa Liidu riikides esines 1503 juhtu ja 181 surmajuhtu, mida on vähemalt seitse korda rohkem kui varasematel aastatel,» avaldas nakkusarst. Samuti on kliima soojenedes laienenud Dengue, Zika ja Chikungunya viirust levitavate sääskede leviala kuni Lõuna-Euroopani. «Lähitulevikus ei ole siiski ette näha, et need haigused Eestis levima hakkaksid. Eksperdid jälgivad hoolega aga Läänemere soojenemist, kuna see loob hea võimaluse sooleinfektsiooni põhjustavale Vibrio bakterile siin puhangute põhjustamiseks,» sõnas arst.