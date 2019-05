Ebameeldiv jalaseen varitseb ühiskasutatavates paikades

Nahk haigestunud varbavahedes ketendab, vahel on valkjas ja niiske, jalad higistavad ülearu ja lõhnavad halvasti. Lõhna põhjustavad kahjustunud nahal kiiresti paljunevad bakterid. Taldade naha haigestumise tunnused on tagasihoidlik punetus ning peenehelbeline ketendus nahavagudes.

«Inimesed ei kontrolli jalgu ega märka tihtipeale, et varba vahele on tekkinud punetus ja ketendus,» sõnas dermatoveneroloog Ene Mäestu. Seenhaigus võib edasi kanduda jalalabale, -tallale, küüntele, aga ka kubemesse. «Küüne seenhaigus ei parane ise kuidagi, pigem läheb hullemaks,» lisas arst. Kui jala seenhaigus on juba tekkinud, soovitatakse haiguse kubemepiirkonda levimise takistamiseks panna sokid jalga enne aluspesu.

Seenhaiguste profülaktikas on oluline isiklik hügieen. «On elementaarne, et inimene peseb iga päev jalgu ja vahetab iga päev sokke,» märkis arst. Nii pole seenel võimalust varvaste vahele kinnituda. Mäestu hinnangul pole kasulik ka kinniseid jalanõusid pikka aega järjest kanda. «Seetõttu on riskigrupis näiteks sõdurid, kes kannavad kaua samu jalanõusid, ei saa end igal hetkel pesta ning lisaks kasutavad ühist pesuruumi.» Kui pereliikmel on diagnoositud jalaseen, on oluline mitte kanda temaga samu jalatseid või susse ega kasutada samu rätikuid.