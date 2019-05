Video: mehe kõrv sügeles, sest ämblik oli sinna uut kodu ehitamas

Ida-Hiinas asuva Yangzhou ülikoolihaigla arst Zhang Pan üritas ämblikust kinni haarata pintsettidega, kuid putukas oli selle jaoks liiga kiire, edastas The Sun. Seejärel kasutas ta kõrvaloputuslahust, et ämblik kõrvakanalist välja uhada.

Arst ei täpsustanud, kas nad tapsid ämbliku ära või mitte. Küll aga kiitis ta, et patsient pöördus arsti juurde suhteliselt ruttu ning seetõttu ennetas ka võimalike kuulmekanali kahjustuste teket. Zhang pani südamele, et kõrvast tundmatut putukat või ämblikku leides tuleb otsida kohe abi, et välistada selle tekitatud võimalikud kahjustused. Kuigi putuka peaks ka koduste vahenditega (kõrva loputades või pintsettidega) kätte saama, on arsti hinnangul kõige ohutum siiski kontrollkäik arsti juurde.